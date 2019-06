Kleiderschränke fürs Schlafzimmer – die besten Lösungen

Kleiderschränke mit Schiebetüren

Der Schwebetürenschrank passt sich perfekt an kleine und enge Räume an, wo er auch als geräumige Garderobe funktioniert. Die Verwendung von Schiebetüren spart Platz direkt vor den Möbeln - in der Praxis sind es etwa 60 cm, die man dazu nutzen kann, um dort einen Sessel oder einen zusätzlichen Spiegel aufzustellen.

Neben den Vorteilen sollte man neben der Platzersparnis auch das einzigartige Design von Schiebeschränken betonen. An den Türflügel des Kleiderschranks kann man einen Spiegel aufhängen oder eine Farbe lassen, die dem Rest der Möbel entspricht. Die Schiebetüren des Kleiderschranks können auch mit Grafiken, Wandbildern oder farbigem Glas dekoriert werden, was in letzter Zeit sehr modern ist. Diese beliebte und dennoch elegante Lösung lässt den Kleiderschrank toll aussehen und verleiht dem Raum einen unverwechselbaren Charme.

Moderne Kleiderschränke

Bei der Auswahl eines modernen Schlafzimmers gilt das gleiche Prinzip, das sich bereits in anderen Räumen bewährt hat: "Weniger ist oft mehr". Warum ersetzen wir nicht entsprechend diesem Trend alle Kommoden, Regale und andere kleine Staufächer durch einen großen Kleiderschrank? Moderne Schlafzimmerschränke zeichnen sich durch ihre einfache und geometrische Form aus. Zusätze wurden hier zu Gunsten starker Farben, glänzender Fronten, Silberdekore und Spiegel auf das absolute Minimum beschränkt.

Moderne Kleiderschränke bieten nicht nur ein schönes Aussehen, sondern auch eine überdurchschnittliche Funktionalität. Eine durchdachte Anordnung von Regalen, Drahtkörben und Kleiderstangen ermöglichte den Raum innerhalb der Möbel perfekt zu organisieren. Wenn man sich für einen solchen Kleiderschrank fürs Schlafzimmer entscheidet, sollte man Zubehör kaufen, das seine Funktionalität vergrößert. Derzeitig ist folgendes Zubehör am beliebtesten: zusätzliche Kleiderstangen für Kleiderbügel; spezielle Aufhänger für Krawatten, Gürtel und Röcke; Stangen zum Herunterholen hoch aufgehängter Kleidung; zusätzliche Körbe; Behälter, Schubladen und Regale; Plattformen zum Verstauen von Schuhen; Trennwände und Trenneinsätze aus Kunststoff sowie LED-Beleuchtung, die im Kleiderschrank montiert ist. Alle aufgelisteten Elemente kann man entsprechend der eigenen Bedürfnisse und Anforderungen auswählen. Sie sorgen für Recht und Ordnung im Inneren des Kleiderschranks und beeinflussen so die Stauraummenge.

Eckkleiderschränke

Der Eckkleiderschrank ist zweifellos ein Möbelstück, das den Alltag erleichtert und das morgendliche Chaos verhindert, das mit der Suche nach einer Hose oder einem Hemd verbunden ist. Außerdem wird Kleidung, die in einem gut organisierten Innenraum angeordnet ist, ordentlich aussehen, und eine erhöhte Anzahl von Kleiderstangen schützt sie vor übermäßiger Faltenbildung. Solch ein Möbelstück löst auch das Problem des Mischens von Kleidung - der geräumige Innenraum ermöglicht eine Aufteilung des Kleiderschrank raums in separate Bereiche für jeden Familienmitglied. Eckkleiderschränke zeichnen sich durch ein weiteres wichtiges Vorteil aus – die Form. Das Ecklayout der Möbel begünstigt eine effektvolle Nutzung einer freien Schlafzimmerecke. Eine solche Lösung ermöglicht vor allem ein Platzersparnis im zentralen Teil des Raumes und verdeckt diskret auch eventuelle Unebenheiten der Wände (meist nur in den Ecken sichtbar).

Kleiderschränke mit Spiegel

Die Hersteller überschütten uns mit verschiedenen Angeboten. Unter ihnen sind Kleiderschränke mit Spiegel am beliebtesten, bei denen der Spiegel die gesamte Oberfläche der Fronten oder nur einen der Flügel bedeckt. Interessant sind auch Modelle mit kleinen Spiegelteilen, die nur einen kleinen Bereich der Vorderseite verzieren (am öftesten in Form von horizontalen Streifen). Wenn wir uns für einen Kleiderschrank mit Spiegel entscheiden, gewinnen viele Vorteile. Die im täglichen Gebrauch sichtbarsten sind vor allem:

besseres Platzaufteilung im Schlafzimmer

Komfort bei der Kleidungsauswahl

elegante Raumgestaltung

Darüber hinaus vergrößert der Kleiderschrank mit Spiegel optisch den Raum und wenn er gegenüber dem Fenster aufgestellt wird, erhellt er den Innenraum zusätzlich. Hier geht es vor allem um die optimale Wahl der Spiegelgröße, denn nicht alles, was ins Wohnzimmer oder in den Flur passt, erfüllt im Schlafzimmer seine Funktion.