Ein kurzer Preis- und Leistungsvergleich der Schlüsseldienste in Münster ist auch im Notfall sinnvoll

Schnelle Hilfe in Münster, dank eines ortansässigen Schlüsselnotdienstes

Nur zu schnell fällt die Tür ins Schloss und der Schlüssel liegt noch in der Wohnung, dann ist guter Rat teuer, denn ohne Schlüsselnotdienst gelangen Sie nicht mehr in Ihre Wohnung zurück. Wer jetzt die erstbeste Nummer im Telefonbuch wählt, zahlt für eine einfache Notöffnung schnell mehrere Hundert Euro. Erheblich besser ist es einen Vergleich der Anbieter in Münster durchzuführen, wer also einen kühlen Kopf in der stressigen Situation behält, der kann wirklich sparen. Ortsansässige Notdienste sind in der Regel günstiger, denn die Kosten für An- und Abfahrt sind erheblich geringer. Eine Frage nach dem Firmensitz kann daher nicht schaden oder Sie wählen gleich im Schlüsseldienstvergleich einen Schlüsseldienst in Münster .

Wer einen Festpreis vereinbart - muss keine kostenintensiven Überraschungen fürchten

Wichtig ist es, dass Sie auch in einer Notsituation einen kühlen Kopf bewahren. Rufen Sie zum Beispiel nur einen Schlüsseldienst der über eine örtliche Vorwahl erreichbar ist. Darüber hinaus empfiehlt es sich einen Festpreis zu vereinbaren, dies gibt ihnen Sicherheit. In diesem verbindlichen Angebot sollten bereits die Kosten für An-und Abfahrt sowie eventuellen Zuschläge enthalten sein. Natürlich kann es vorkommen, dass eine Türöffnung schwieriger ist als erwartet und Ihnen vielleicht zusätzliche Kosten entstehen, ein seriöser Schlüsseldienst wird Sie allerdings in diesem Fall frühzeitig informieren. Schon im Rahmen Ihres Anrufs gilt es genau zu schildern, was passiert ist. So gilt es zu klären, ob die Tür nur ins Schloss gefallen oder gar abgeschlossen ist. Natürlich sollte ein abgebrochener Schlüssel ebenfalls erwähnt werden. Die Art des Schlosses spielt natürlich bei der Kalkulation eine wichtige Rolle, denn ein Sicherheitsschloss ist schwieriger zu öffnen, dies muss bei der Preiskalkulation berücksichtigt werden.

Definieren Sie Ihre Wünsche an den Schlüsseldienst genau

Selbst, wenn Sie einen ortsansässigen Schlüsseldienst in Münster zur Hilfe rufen, sollten Sie ihre Wünsche genau definieren. Legen Sie schon im Auftrag fest, dass der Helfer im Notfall Ihnen lediglich die Tür öffnen soll. Das Auswechseln des kompletten Schlosses ist in der Regel nur in Einzelfällen notwendig. Führen Sie dieses Gespräch möglichst unter Zeugen, vielleicht kann Ihnen ein Nachbar oder eine Nachbarin zur Seite stehen. Auf diese Weise können Sie auch mündlich getroffene Vereinbarungen später beweisen.

Welche Zuschläge sind erlaubt

Der Fantasie unseriöser Schlüsseldienste sind vor allem bei den Zuschlägen kaum Grenzen gesetzt. Ganz gleich, ob Soforthilfezuschlag, Bereitstellungszuschlag oder zusätzliche Kosten für Spezialwerkzeuge sind nach einem Urteil des Amtsgerichts Frankfurt a.M. vom 23.02.2006 (Az.: 31 C 63/98-44) nicht gestattet. Nacht- sowie Feiertags- und Sonntagszuschläge sind jedoch erlaubt, Sie sollten diese im Vorfeld erfragen. Seriöse Schlüsseldienste in Münster und Umgebung werden Sie vor dem Öffnen Ihrer Tür über alle anfallenden Kosten informieren. Ein Vergleich der Schlüsseldienste in Münster lohnt sich dennoch, denn die Kosten für eine Türöffnung können stark variieren.