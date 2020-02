Der Anti-Einbruch-Ratgeber 2020: Was sollte heute dazu gehören?

Laut Kriminalbundesamt gehen die Einbruchzahlen weiterhin zurück, doch für Betroffene oder Angehörigen von Betroffenen ist dies weniger tröstlich. Wer einmal einen Einbruch – oder nur einen Einbruchsversuch – in seinem Heim erlebte, der weiß um die Unruhe, Angst und Sorge, dass es noch einmal geschehen könnte. Somit ist und bleibt der Einbruchsschutz wichtig. Aber was gehört im Jahre 2020 dazu? Dieser Artikel gibt einen Einblick in die Möglichkeiten und Must-Haves.