Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Aufgrund der Corona-Pandemie werden Hände derzeit viel häufiger gewaschen als zuvor. Dabei sollten auch die Handtücher regelmäßig ausgetauscht werden.

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) rät dazu, dies spätestens alle zwei Tage zu tun. Das verhindere eine Vermehrung von potenziell vorhandenen Mikroorganismen. Wenn sie benutzt werden, sollten Handtücher außerdem so aufgehängt werden, dass sie schnell trocknen.

Handtücher sollten bei einer Temperatur von 60 Grad mit einem Voll- oder Universalwaschmittel in Pulver-, Granulat- oder Tablettenform gereinigt werden. Dieses enthält in der Regel Bleichmittel, die für eine höhere Waschwirkung sorgen als flüssige Produkte, so der IKW.

© dpa-infocom, dpa:200710-99-748098/2