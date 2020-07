Zwar sind in Münster die Wohnungspreise nicht so hoch wie etwa in München oder Berlin, aber leistbarer Wohnraum ist dennoch gefragt. Um steigende Preise in der Herstellung ausgleichen zu können, muss an anderer Stelle gespart werden und das geschieht häufig über kleinere Einheiten. Wie man es vom Wohnbau in den großen Städten bereits seit langem kennt, wird zunehmend auch in Gegenden mit weniger stark anziehenden Preisen bereits bei der Planung berücksichtigt, dass klein nicht unbedingt mit Komfortverlust einhergehen muss.

Gut durchdacht lässt sich nämlich auf kleinem Wohnraum einiges unterbringen. Eine Herausforderung ist dann noch die persönliche Einrichtung, die vielleicht etwas mehr an Zeitaufwand benötigt und meistens anders ausfällt als man es gewohnt ist.

Hell und freundlich

Wer nur kleine Räume zur Verfügung hat, kann optische Weite mit hellen Farben erzeugen. Zwar sind dunkle Wände nach wie vor im Trend, aber sie sollten nur eingesetzt werden, wenn man genügend Platz hat. Hier läuft man schnell Gefahr, den Raum zusätzlich zu stauchen. Auch die Möbel sollten eher in hellen Farben gehalten werden und möglichst aus der selben Farbfamilie wie die Wandfarbe bestehen. Akzente können vereinzelt mit Accessoires gesetzt werden.

In die Höhe wachsen

Stauraum braucht es immer, selbst wenn der Platz dafür auf den ersten Blick ziemlich begrenzt ist. In Miniküchen können die Schränke bis an die Decke gehängt werden. Das schafft einerseits Unterbringungsmöglichkeiten und andererseits erspart man sich das lästige Staubwischen an Stellen, die ohnehin nur schwer erreichbar sind.

Generell sollte einiges eher mit einer Wandhalterungen montiert werden als dass es am Boden steht. Sobald es unten nämlich eng wird, entsteht ein Gefühl der Enge. Ein zusätzlicher Vorteil ergibt sich daraus, dass man mit dem Staubsauger oder Wischmop leichter in jede Ecke kommt ohne dass man erst umständlich Möbel verrücken kann.

Wer eine Heimkinoanlage sein Eigen nennt, kommt darüber hinaus in den Genuss eines gänzlich anderen Klangerlebnisses und Dank der neuen Technik mit Funk, Bluetooth oder WLAN, entfällt auch der Kabelsalat.

Selbst Blumen können neuerdings von der Decke herabhängen, wenn am Boden zu wenig Platz ist. Zwar muss man in diesem Fall von ausladenden Palmen und anderen üppig wachsenden Grünpflanzen Abstand nehmen, nur eine hängende Orchidee ist garantiert der Blickfang.

Wichtig ist, dass man sich genügend Zeit für die Planung nimmt, damit sowohl funktionelle Bedürfnisse erfüllt werden können und gleichzeitig ein stimmiges Raumkonzept geschaffen wird. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen verschiedener Stile führt nämlich dazu, dass schnell eine optische Unruhe herrscht und das überträgt sich auf die Bewohner.

Lösungen für kleine Wohnungen sind genügend vorhanden, es braucht vielleicht nur länger um sie zu finden. Dennoch zahlt sich hier ein zeitlicher Mehraufwand an Planung aus und die Freude ist hinterher umso größer.