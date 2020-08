So sparen Sie Energie mit Wabenplissees

Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass eine gute Isolierung der Fenster in den Sommermonaten genauso wichtig ist wie in den Wintermonaten. Während des Sommers kann die Isolierung dazu beitragen, ein Haus kühler zu halten und eine zu starke Sonneneinstrahlung zu verhindern blockieren. Im Winter hilft eine effektive Isolierung der Fenster, das Innere eines Hauses oder eine Wohnung warm zu halten und Heizkosten zu senken.

Was sind Wabenplissees?

Wabenplissees bestehen aus einem durchgehenden Stück Stoff und rollen sich entlang ihrer scharfen Falten entweder auf oder falten sich zusammen. Es gibt ein-, zwei- oder dreischichtige Designs, die Luft zwischen den Stoffschichten in von der Natur inspirierten wabenförmigen Zellen einschließen. Diese Luftkammern oder „Waben“ verleihen diesem Produkt sein unverwechselbares Aussehen, dienen jedoch vor allem als Schall- und Wärmeisolatoren.

Wabenplissees sind in verschiedenen Farben, Mustern und Lichtdurchlässigkeiten erhältlich. Sie sind äußerst flexibel und daher eine gute Wahl für Fenster mit außergewöhnlichen Formen. Wabenplissees können vertikal oder sogar horizontal installiert werden, da sie ausgesprochen leicht sind. Aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile, die von einer besseren Isolierung über den Schutz der Privatsphäre bis hin zur optimierten Steuerung des Lichteinfalls reichen, sind Wabenplissees für viele Menschen heute die bevorzugte Wahl für ihr Zuhause.

Wabenplissees zur Isolation an den Fenstern

Zu viel Sonnenlicht, das durch die Fenster während der Sommermonate eindringt, kann Ihr Zuhause schnell erwärmen und dazu führen, dass Ihre Klimaanlage Überstunden macht. Infolgedessen kann Ihre Stromrechnung in die Höhe schnellen. Im Winter verhält es sich mit den Heizkosten ebenso, wenn Wärme durch die Fenster verloren geht.

Hängen Sie ein Wabenplissee an Ihre Fenster können Sie damit den Lichteinfall individuell steuern und für eine optimale Beschattung sorgen. Die einzigartige Wabenstruktur fängt Luft ein und bildet so eine isolierende Barriere. Wabenplissees sind daher eine natürliche Art, das Haus im Sommer zu kühlen und im Winter zu wärmen. Aufgrund seiner isolierenden Eigenschaften ist das Wabenplissee besonders für Dachgeschoss und Wintergarten geeignet.

Unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten für unterschiedliche Bedürfnisse

Wabenplissees gibt es in unterschiedlichen Transparenzgraden. Egal, ob Sie sich nach viel natürlichem Licht sehnen oder den Raum gegen eine starke Sonneneinstrahlung abschirmen möchten, bieten Wabenplissees den Sicht- und Sonnenschutz, der für Ihre Zwecke geeignet ist. Wabenplissees sind in einer Vielzahl von Lichtdurchlässigkeiten erhältlich, die einen Raum verdunkeln können oder für einen bestimmten Lichtanteil durchlässig sind.

Wabenplissees können einen Verdunklungsgrad erreichen, der mit normalen Jalousien nicht möglich ist. Wer viel Wert auf Privatsphäre legt oder kein Licht hereinlassen möchten, sollte sich daher für Wabenplissees mit abdunkelnden Eigenschaften entscheiden. Diese Art von Wabenplissee kann außerdem eine effektive Geräusch- und Schallisolierung von innen und außen bieten.

Langlebige Materialien, wirkungsvolle Farben

Wabenplissees von sensuna® sind in verschiedenen Stoffen erhältlich, die sich Ihrem Einrichtungsstil anpassen. Obwohl viele Modelle wie zart plissiertes Papier aussehen, können Sie aus einer Vielzahl von abwechslungsreichen Strukturen wählen, um das Erscheinungsbild eines Raumes zu verbessern. Aus Leinen bestehende oder melierte Stoffe lassen der Kreativität bei der Raumgestaltung viel Spielraum und sind edle Stoffoptionen bei der Wahl von geschmackvollen Wabenplissees.

Die komplexe, einzigartige Konstruktion von Wabenplissees trägt zu ihrer Langlebigkeit bei. Der dicht gewebte Stoff verschleißt mit der Zeit weniger stark als der von herkömmlichen Jalousien. Wabenplissees sind außerdem belastbar, denn der Stoff kehrt bei Verformung stets in seine ursprüngliche Form zurück. Aufgrund ihrer Stärke sind diese Fensterbehänge eine gute Lösung für Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Ein Wabenplissee ist in verschiedenen Formen, Farben und Designs erhältlich. Wenn Sie Ihr Wabenplissee nach Maß online bestellen möchten, erhalten Sie Plissee günstig bei heimtextilien.com