Ungestört schlafen - warum Schlaf wichtig für die Gesundheit ist

Für Ruhe im Schlafbereich sorgen

Oft ist es nicht einfach, die Gründe für Schlafstörungen zu finden. Wenn weder körperliche noch seelische Ursachen als Auslöser für Schlafschwierigkeiten infrage kommen, könnte es an der Schlafumgebung liegen, die ebenfalls einen großen Einfluss auf die Schlafqualität hat. Häufig bessern sich Schlafstörungen bereits, wenn ungünstige Faktoren wie helles Licht, Lärm oder andere Störquellen identifiziert und Lösungen gefunden werden. Idealerweise sollte das Schlafzimmer der ruhigste Raum der Wohnung sein. Damit das Einschlafen leichter fällt, ist es wichtig, den Schlafraum gegen äußere Lichtquellen abzuschirmen. Die Raumtemperatur im Schlafzimmer sollte maximal 18 bis 20 Grad Celsius betragen, um nächtliches Schwitzen zu vermeiden. Kühler als 16 Grad Celsius sollte es im Schlafbereich nicht sein, damit man nicht friert. Als optimale Raumfeuchtigkeit gelten Werte von circa 50 Prozent, die durch zweimal tägliches Lüften erreicht werden können. Vor allem abends vor dem Zubettgehen sollte das Schlafzimmerfenster für etwa zehn Minuten ganz geöffnet werden. Ungeeignete Betten oder durchgelegene Matratzen können den Schlafkomfort stören und dadurch Schlafprobleme begünstigen oder verschlimmern. Eine Matratze sollte ausreichend Bewegungsfreiheit ermöglichen, sodass sich die Bandscheiben und die Wirbelsäule nachts erholen können. Ein Lattenrost ist für eine gesunde Ausrichtung des Körpers von großer Bedeutung. Dabei sorgt der Lattenrost, der in erster Linie als Matratzenunterlage dient, dafür dass die Matratze richtig belüftet wird und die Feuchtigkeit entweichen kann. Grundsätzlich dienen Lattenroste dazu die Körperanpassung, Druckverteilung und Luftzirkulation zu verbessern. Bei Lattenrosten wird zwischen nicht verstellbaren, verstellbaren (variablen) und elektrisch betriebenen Modellen unterschieden. Neben einem bequemen Bett beeinflusst auch die Schlafhygiene den Schlaf.

Auf Pflanzen und elektronische Geräte im Schlafzimmer verzichten

Während des Schlafens ist das Bewusstsein nicht völlig ausgeschaltet, sodass Helligkeit und Geräusche wahrgenommen werden und die Schlafqualität beeinträchtigen können. Elektronische Geräte wie Laptops, Tablets oder Smartphones sollten nicht im Schlafzimmer benutzt werden, da das Licht von Mobilgeräten beim Einschlafen ebenso hinderlich ist wie Tageslicht. Außerdem kann der hohe Blaulichtanteil in den Displays die Produktion des Schlafhormons Melatonin im Gehirn hemmen. Da zum Schlafen vor allem Ruhe benötigt wird, sollten Handys abends abgeschaltet werden. Wenn der Schlafbereich an einer Hauptverkehrsstraße liegt, können die Fenster geschlossen oder Ohrenstöpsel verwendet werden, um den Geräuschpegel zu minimieren. Anstrengende Tätigkeiten vor dem Schlafengehen können das Einschlafen erschweren . Fitnesstraining, spannende Computerspiele oder Auseinandersetzungen mit dem Partner treiben Blutdruck, Atemfrequenz und Puls in die Höhe und tragen dazu bei, dass man sich schlaflos im Bett wälzt. Ein weiterer Faktor, der bei Schlafschwierigkeiten oft nicht beachtet wird, sind Pflanzen im Schlafzimmer. Da Blumen und Topfpflanzen viel Sauerstoff verbrauchen und gleichzeitig Kohlendioxid ausströmen, sollte im Schlafbereich auf Pflanzen verzichtet werden. Darüber hinaus sind Pflanzen ebenso wie Teppiche oder Dekorationsobjekte auch Staubfänger. Im Staub sind meist Allergene enthalten, sodass der Körper mit Reizungen der Atemwege reagiert. Husten und Niesen können den Schlaf erheblich belasten. Um Atemwegsprobleme zu vermeiden, sollte im Schlafzimmer besonders sorgfältig Staub gewischt werden.