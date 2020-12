Die Pollenallergie macht fast das ganze Jahr zu schaffen, sie fängt im frühen Februar schon an und weitet sich über den Sommer aus. Im Sommer kommt dann noch eine Belastung hinzu: Insekten, die saugen und stechen und einem die Nachtruhe in den warmen Sommernächten ganz schön zur Qual machen können. Da Pollen sehr klein sind, können sie leicht ins Haus gelangen, wenn man seine Fenster nicht mit einem speziellen Schutz versieht.

Professioneller Insekten- und Pollenschutz für Dachfenster

Dachfenster sind besonders schwer auszustatten mit herkömmlichen Insekten- oder Pollenschutzgittern. Das Wohnen unter dem Dach hat einige Vorteile: Es ist gemütlich und hell. Allerdings kann es im Frühjahr und im Sommer zur Qual werden, wenn man aufgrund seiner Allergie die Fenster nicht mehr öffnen kann. Dachwohnungen neigen besonders dazu, sich sehr stark aufzuheizen, besonders bei ungedämmten Dächern. Betroffene Allergiker können Allergene aus der Luft durch das Einatmen von Pollen an Heuschnupfen erkranken oder sogar lebensgefährliche Asthmaanfälle erleiden. Daher muss die Belastung vor dem ständigen Pollenflug möglichst gering gehalten werden und die Wohnung sollte mit einem effektiven Schutz vor den Allergenen versehen werden.

Im Sommer kommen dann noch die saugenden und stechenden Insekten hinzu, die die Nachtruhe auf sehr lästige Weise stören und die auch zunehmend mehr Krankheiten übertragen können. Wer am Abend sein Licht anmacht, kann sein Fenster nicht öffnen, denn dann finden die Plagegeister ihren Weg bestimmt in die Wohnung. Wenn es aber richtig heiß ist unter dem Dach, ist es unmöglich, das Fenster nicht zu öffnen.

Spezielle Fliegengitter für Dachfenster schützen die Schlafräume effektiv gegen Pollen und Insekten. Die Fliegengitter sind variabel und speziell angepasst für Dachfenster. Sie zeichnen sich durch ein modernes und unaufdringliches Design aus und durch eine sehr gute Funktionalität. Dazu sind sie einfach zu bedienen und weisen eine hohe Sicherheit und Haltbarkeit auf. Ein Rollo ist für das Dachfenster die beste Lösung, denn es bietet einen umfassenden Schutz vor Insekten und Pollen. Die Insekten- und Pollengitter werden so angebracht, dass eine gute Luftzufuhr garantiert wird und der Luftaustausch nicht unter der Anbringung der Rollos leidet.

Die variabel einsetzbaren Spezial-Rollos bieten individuelle Lösungen an für jedes verfügbare Dachfenster. Sie können vertikal oder horizontal eingebaut werden. Wenn sie innen befestigt werden, ermöglichen sie es, dass das Fenster bequem geöffnet und geschlossen werden kann. Die Spezial - Rollos verfügen über eine hohe Stabilität, die durch die robuste Rahmenführung erreicht wird. Die Rollos lassen sich ohne Probleme aushängen, wenn die Dachfenster gereinigt werden und nach der Reinigung der Fenster genauso problemlos wieder anbringen.

Spezielle Tipps für Allergiker

Allergiker können nicht nur in Ihrem Haus oder in der freien Natur von den Pollen geplagt werden. Auch im Auto finden die mikroskopisch kleinen Stoffe Einlass und sorgen sogar für Gefahren im Straßenverkehr, wenn Betroffenen ständig niesen müssen. Hier hilft aber ein einfacher Trick gegen den Pollenflug im Auto : Stellen Sie Ihre Lüftung immer nach unten ein und vermeiden Sie so gereizte Augen und Schleimhäute.