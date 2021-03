Müssen Sie die Staubbox für Ihren Roboterstaubsauger noch reinigen?

Der Roboterstaubsauger, dessen Staubkasten häufig gereinigt werden muss, kann die Verbraucher nicht mehr zufriedenstellen. Stattdessen wird es durch ein wirklich intelligentes Staubsaugroboter-Staubsaugerroboter aus einer Hand ersetzt.

Wie funktioniert die Staubsaugersammlung des Roboters?

Das Staubsammelroboter-Vakuum ist mit einer Staubsammel- und Ladestation ausgestattet. Wenn der Roboterstaubsauger die Reinigungsarbeiten abgeschlossen hat und sich automatisch wieder auflädt, startet die Staubsammelstation den Lüfter, um einen enormen Unterdruck in der versiegelten Luft zu erzeugen und den Staub in der Staubbox des Roboterstaubsaugers kraftvoll aufzusaugen, um den Staub zu vervollständigen Boxreinigungsarbeiten. Jemand könnte fragen, wann ein so intelligenter Staubsaugerroboter in jedes Haus eindringen und den Menschen helfen kann, die Probleme beim Reinigen zu vermeiden.

Gegenwärtig zeigen die Marktgröße und die Durchdringungsrate der Robotervakuumindustrie von Jahr zu Jahr einen Aufwärtstrend, während der Preis für Rohstoffe auf dem Markt in die Höhe geschossen ist und der Mangel an Chips die Produktionskosten hoch gemacht hat. Daher wird der Preis für Robotervakuum kurzfristig keinen Abwärtstrend zeigen, insbesondere für High-End-Smart-Robotervakuum mit Staubsammelstation. Dies ist auch der Grund, warum viele Verbraucher vom Staubsaugerroboter-Vakuum abgehalten werden.

Foto: Roidmi

Vor kurzem hat Roidmi mithilfe innovativer Technologie ein erschwingliches Staubsaugerroboter-Vakuum und -Mopp auf den Markt gebracht - EVE plus, das die Entwicklung von Staubsammelroboter-Vakuum und -Mopp auf ein neues Niveau gebracht hat. Die Staubsammelstation hat eine große Saugleistung von 23 kPa (entspricht 2,3 m hohem Wassersäulendruck), wodurch der Müll im Staubkasten leicht abgesaugt werden kann. Der Staubbeutel fasst einen Monat lang Haushaltsstaub und kann einmal im Monat weggeworfen werden, ohne sich um Sekundärverschmutzung sorgen zu müssen, da er nach dem Sammeln des Staubes automatisch den Ozonsterilisationsprozess startet. Mit einem Wort, wir müssen uns keine Gedanken über Staubsaugen, Sterilisieren und Desodorieren machen.

Neben der Staubsammelfunktion ist Roidmi EVE plus auch mit der LDS4.0-Lasernavigationstechnologie und dem exklusiven Smart-Mapping-System von Roidmi ausgestattet, das über hervorragende Planungs- und Navigationsfunktionen verfügt. 2700Pa hohe Saugleistung, nach unten schweben, wischen, künstliches Y-förmiges Wischen imitieren. Alle Kombinationen von Modi haben zu seiner starken Reinigungskraft beigetragen. Erwähnenswerter ist die hervorragende Ausdauer, die mit einer einzigen Ladung 250 Minuten lang arbeiten kann, und große Häuser haben keine Angst, während der Reinigung unterbrochen zu werden.

