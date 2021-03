Altes Haus sanieren - Was muss man alles beachten?

Die alte Bausubstanz schützen

Der optische Verfall eines Bauwerks ist der häufigste Grund für eine Sanierung. Aber auch statische Probleme, Feuchtigkeit oder veraltete Heizungssysteme können Gründe dafür sein. Die Kosten für Energie werden immer höher und auch möchte man nicht mehr so viel CO2 in die Umwelt stoßen. Deshalb muss man sich früher oder später mit der Sanierung eines alten Gebäudes auseinandersetzen. Ein Haus was in die Jahre kommt und nie saniert wurde, verliert zudem immer mehr an Wert und die Instandhaltungskosten werden immer höher. Baut man gerade komplett neu, dann sollten man einerseits die Hausbau Kosten beachten , aber auch darauf achten, dass energetisch sinnvoll gebaut wird und nicht nach ein paar Jahren bereits eine Modernisierung notwendig ist.

Das sollte man bei der Haussanierung beachten

Durch die Sanierung eines Hauses sollen in erster Linie Kosten und Energie in Zukunft eingespart werden. Vor allem durch neue Dämmungen an Türen und Fenstern kann nachhaltig gut gespart werden. Zu Beginn der Sanierung sollte man zunächst mal ein realistisches Budget planen. Für energetische Sanierungsmaßnahmen gibt es staatliche Fördermittel, diese sollten beantragt und dann mit berücksichtigt werden. Auch sollte man die Bereiche des Hauses priorisieren, wo sollte zuerst eine Modernisierung stattfinden und wo zuletzt? So hat man das gröbste dann schnell hinter sich, bevor es an die Feinheiten geht. Darüber hinaus sollte man sich aber auch mal informieren, ob es früher schon mal Sanierungen am Haus gab und möglicherweise teilweise schon neuere Dämmungen integriert wurden. Zudem braucht man natürlich einen Zeitplan und es empfehlen sich Probebohrungen, damit die Bausubstanz des Hauses geprüft werden kann.

Langfristig Geld sparen mit energetischer Sanierung

Durch energetische Sanierungen wird der Energiebedarf eines Gebäudes langfristig gesenkt, wodurch einiges an Kosten eingespart werden kann. Hauptfaktor sind dabei veraltete Heizungsanlagen, die zu viel Energie verbrauchen. Eine neue Anschaffung ist zwar kostenintensiv, aber über die Jahre hinweg amortisiert sich dieses Investment. Aber auch das Dach, die Fenster und die Türen sollten neu gedämmt werden, damit sich die Heizungswärme nicht nach draußen verflüchtigt.

Das ist zu beachten

Was genau dazu beiträgt ein Haus energieeffizienter zu machen, sollte immer individuell entschieden werden. Dafür sind Faktoren entscheidend, wie der Zustand des Hauses, die Bausubstanz, die Lage und die finanziellen Möglichkeiten. Um das zu beurteilen, sollte ein energetischer Sachverständiger beauftragt werden, welcher die Gegebenheiten beurteilen kann.

Welche Sanierungsmaßnahmen sind wichtig

Wichtig sind vor allem Fenster und Türen, diese sollten mehrfach verglast sein sowie gut abgedichtet sein und einen ausreichenden Schallschutz gewährleisten. Die Dämmung von Fassaden und des Daches bieten ein sehr großes Einsparpotenzial, sind aber auch sehr aufwendig. Eine Heizungsanlage ist sehr kostenintensiv, lohnt sich aber und auch die Umwelt wird dadurch geschont. Wahlweise kann man auch eine Solaranlage einbauen, welche dann komplett grünen Strom produziert. Es gibt übrigens noch viele weitere Möglichkeiten, wie man im Haushalt Geld einsparen kann.

Manchmal ist es nur die Optik

Manchmal sieht ein Haus etwas heruntergekommen aus, benötigt aber nur einen neuen Anstrich der Fassade oder ein anderes Vordach. Dabei sollten immer die regionalen Gesetze eingehalten werden, teilweise braucht man dann beispielsweise bei einer Terrassenüberdachung eine Baugenehmigung.

Gibt es gesetzliche Vorschriften bei der Sanierung?

Bei einem Neubau oder einer Sanierung von mehr als 20 % der Baufläche die Energieeinsparverordnung . Auch bei Erweiterungen des Wohnraums werden Genehmigungen fällig. Zusätzlich kommen dann teilweise noch Denkmalschutz oder Brandschutz mit dazu, weshalb es sich lohnt einen Profi an der Seite zu haben, der ausreichend beratend tätig sein kann.