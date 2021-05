Wohnen & Leben im Münsterland

Harmonische Kombination aus Stadt und Land

" Münsterland. Das gute Leben ", lautet das Motto, das die Region ausruft. Tatsächlich haben Umfragen des Münsterland e.V. ergeben, dass rund 96 Prozent der Einwohner gerne im Münsterland wohnen und den Ort als ihr Zuhause ansehen. Ein erstaunlich hoher Wert, der seine Gründe unter anderem in der harmonischen Kombination zwischen Stadt und Land haben dürfte.

Das Münsterland bietet Einfamilienhäuser im Grünen, stilvolle Altbauwohnungen, Loftwohnungen mit Dachterrasse und noch vieles mehr. Wenn es um Immobilien geht, dann ist in der Region für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem ist genug Platz vorhanden, um sich individuelle Wohnträume zu erfüllen und den eigenen Lebensraum zu gestalten. Schon viele Menschen haben im Münsterland ein neues Zuhause gefunden - vielleicht ist dieser Gedanke ja auch für Sie interessant. Umzugsunternehmen in Münster und der Umgebung gibt es genug.

Wohnen auf dem Land

Ein Umzug auf das Land ist für manche Städter ein Traum, denen das oft schnelllebige und rasante Leben in einer Großstadt oder Metropole zu viel geworden ist. Ein Umzug ins Münsterland ist in diesem Fall eine attraktive Option. In den über 60 kleineren Städten und Gemeinden können Sie viel Platz und oft noch mehr Ruhe finden. Wohngebiete im Grünen gibt es zu Haufe und fast alle bieten einen herrlichen Blick über die malerische Landschaft.

Auf dem Land wohnen bedeutet in Münsterland gleichzeitig nicht, dass Sie völlig aus dem Leben sind. Von den meisten Orten aus sind Sie schnell in einer Stadt oder am Arbeitsplatz. Das gilt auch für Münster selbst: Alle Wege im Münsterland führen in die größte Stadt. Die meisten eher direkt als umschlungen.

Die Infrastruktur im Münsterland ist vor allem für Familien mit Kindern geeignet. Ortsnahe Schulen und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sind in allen Gemeinden der Region vorhanden. Das vielseitige Freizeit-, Kultur- und Sportangebot lässt ebenfalls kaum vermuten, dass Sie sich auf dem idyllischen Land befinden.

Wohnen in der Stadt

Sie wollen lieber in der Stadt leben ? Auch das ist im Münsterland kein Problem. Ein Umzug nach Münster ist in diesem Fall die naheliegendste Option. Die Stadt mit knapp über 300.000 Einwohnern ist lebendig, traditionell und modern. Historische Bauten in der Innenstadt und viele grüne Flächen machen Münster zu einer lebenswerten Stadt, die auch auf dem Arbeitsmarkt viel zu bieten hat.

Alternativ kann auch ein Umzug in die Kreisstädte Borken, Steinfurt, Warendorf oder Coesfeld sinnig sein - alles Orte mit rund 40.000 Einwohnern. Bocholt und Rheine kommen auf etwa 80.000 Einwohner.

Die Vorzüge des Münsterlandes

Das Münsterland gilt als Land der Burgen und Schlösser . Praktisch an jeder Ecke befindet sich ein atemberaubender Bau, bei dem Sie die Geschichte förmlich spüren können. Passend dazu können Sie auf der 100-Schlösser-Route auf Entdeckungstour gehen.

Bekannt ist das Münsterland für Fahrräder. Es gibt wenig schönere Orte in der Bundesrepublik, um auf dem Drahtesel unterwegs zu sein. Auch Reiten und Wandern steht in der malerischen Natur hoch im Kurs. Außerdem ist das Kulturprogramm im ganzen Münsterland beeindruckend und enorm vielfältig. Das macht die Region zu einer geliebten Heimat für Jung und Alt.

Ein Tipp: Förderungen sichern!

Wenn Sie einen Umzug ins Münsterland planen, dann sollten Sie sich auf jeden Fall über die Förderungen informieren, die Sie beim Neubau oder bei Renovierungen wahrnehmen können. Solche bieten beispielsweise die KfW und die WfA an, es gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Mit Hilfe von Förderungen können Sie sich viel Geld sparen und Ihren Wohntraum im Münsterland in die Realität umsetzen.