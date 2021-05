Radon – der unsichtbare Feind im eigenen Haus

Zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs

In natürlichen Konzentrationen in der Außenluft ist Radon mit Werten zwischen einem und 30 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) ungefährlich. In Gebäuden hingegen gehen die Werte leicht in die Hunderte und gelangen damit in den Bereich, ab dem es für den Menschen gefährlich zu werden beginnt.

Radon ist nach Nikotin, aber vor Asbest und Dieselruß die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Bereits eine Konzentration von 100 Bq/m³ in den Wohnetagen lässt das Risiko für Lungenkrebs auf etwa 16 % anschwellen. Danach verläuft die Steigerung proportional, das heißt 200 Bq/m³ führen zu einem um 32 % höheren Risiko für Lungenkrebs, 300 Bq/m³ zu einem um 48 % höheren Risiko usw. Die Gefahr von Radon ist also beträchtlich.

Radon-Konzentration in Deutschland

Die Behörde für Strahlenschutz (BfS) hat eine durchschnittliche Radon-Konzentration in deutschen Gebäuden von 50 Bq/m² ermittelt. Allerdings unterliegen die Werte erheblichen Schwankungen. In schlecht isolierten Gebäuden in bekannten Radon-Austrittsgebieten sind auch Werte im vierstelligen Bereich möglich. Radon tritt besonders schnell durch zerklüfteten Untergrund wie in bergigen Landschaften aus. Aber auch die Moränenlandschaften im Norden sind Risikogebiete für das Edelgas. In Deutschland gilt ein Referenzwert von 300 Bq/m³, ab dem Arbeitgeber zu Nachbesserungen verpflichtet sind. Die WHO warnt bereits bei einem Referenzwert von 100 Bq/m³ vor gesundheitlichen Schäden.

Warum Radon gefährlich ist

Das radioaktive Edelgas wirkt mittels seiner ionisierenden Strahlung auf den Menschen ein. Die Art der Strahlung ist die Alphastrahlung, die sich durch eine geringe Eindringtiefe, aber hohe Strahlungsintensität auszeichnet. Aufgrund der geringen Eindringtiefe ist Radon für die menschliche Außenhaut vermutlich ungefährlich. Gelangt Radon aber in die Lungen, dann haben die Strahlen das Potenzial, das empfindliche Lungengewebe zu schädigen, den Bauplan der DNS zu verändern, den Zelltod herbeiführen und Krebs auszulösen . Experten schätzen den Anteil der durch Radon ausgelösten Fälle von Lungenkrebs deutschlandweit auf 5 bis 7 %.

Wie man sich schützen kann

Die Behörde für Strahlenschutz (BfS) hat in den Jahren um die Jahrhundertwende intensive Radonmessungen durchgeführt und ihre Ergebnisse in einer Radonkarte festgehalten , die bereits eine grobe Orientierung für die Radonbelastung vor Ort liefert. Seit den letzten Jahren finden neue Evaluierungen statt, damit die Daten aktualisiert werden können. Doch vor allem schlecht isolierte Häuser älteren Datums stellen oft Einfallstore für das Edelgas dar. Dies liegt daran, dass bei der Isolierung noch nicht an Radon gedacht worden war, während heute massive Betonblöcke die Neubauten schützen. Zunächst geht es darum, alle undichten Stellen im Haus zu verdichten, um die Einfallstore zu schließen. Eine regelmäßige Durchlüftung des Hauses hilft zusätzlich, damit sich das radioaktive Edelgas mit der Umgebungsluft besser verflüchtigen kann.

Außerdem sind Radon-Messgeräte im Fachhandel zu erwerben. Mit diesen lassen sich die Einfallstellen aufspüren, die Radonwerte bestimmen und der Erfolg der Gegenmaßnahmen bewerten. Radon-Fachkräfte helfen bei der Beratung und wenn Brachialmaßnahmen nicht mehr zu vermeiden sind, kann als letzter Schritt eine Absaugung des Bodens zum Beispiel durch einen Radonbrunnen vorgenommen werden. Zugleich lässt sich mit dem Radonbrunnen erreichen, dass der Unterdruck im Erdreich dauerhaft gesenkt wird, was das Radon zukünftig davon abhalten soll, sich einen Weg in das Gebäude zu bahnen.