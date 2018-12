Von dpa

Los Angeles (dpa) - US-Moderator Andy Cohen (50, «CBS News», «Radio Andy») hat in seiner Show «Watch What Happens Live» am Donnerstag (Ortszeit) verkündet, dass er demnächst Vater wird.

Der Fernsehproduzent und Autor sagte: «Nach vielen Jahren der reiflichen Überlegung, einer guten Anzahl von Gebeten und wissenschaftlicher Hilfe werde ich, sollte alles nach Plan verlaufen, in sechs Wochen Vater.»

Eine Leihmutter wird dem TV-Star, der seine Homosexualität öffentlich selbst thematisiert, sein erstes Kind schenken. Ob ein Partner involviert ist, behielt er allerdings für sich.