Von dpa

Berlin (dpa) - Bei der 12. Verleihung der Goldenen Blogger sind einige Prominente im Rennen, darunter der Fernsehstar Dieter Bohlen, der Astronaut Alexander Gerst und der Schauspieler Jan Josef Liefers.

Bei der Gala werden am Montagabend in Berlin die besten Blogger, Instagrammer und Podcaster Deutschlands gekürt. Die Nominierten in der Königskategorie «BloggerIn des Jahres» sind Jasmin Schreiber («Sterben üben»), der Cartoonist Ruthe sowie Verena Prechtl und Sophia Faßnacht («The Skinny and the Curvy One»).

Auffällig sei die steigende Qualität der digitalen Aktivitäten von Stars, die aus klassischen Medien bekannt seien. «Wir sehen eine starke Professionalisierung von Schauspielern, Musikern und Sportlern», erklärte der Multimediajournalist Daniel Fiene. Für diese seien Social-Media-Aktivitäten keine reine PR-Maßnahme mehr. «Viele scheinen großen Spaß daran zu entwickeln, mit ihren Fans zu interagieren.»

Die Auszeichnung wurde 2007 gestartet. Sie wird von einem Team aktiver Blogger verliehen. 2018 wurde die Autorin Marie Sophie Hingst («Read on my Dear, read on») beim Online-Voting zur Bloggerin des Jahres gewählt.