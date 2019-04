Berlin/London (dpa) - Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) kommen nach Deutschland. Das Paar besuche vom 7. bis 10. Mai die Städte Berlin, Leipzig und München, teilten das Clarence House in London und die britische Botschaft in Berlin am Montag mit.

Der Besuch des Prinzen von Wales und der Herzogin von Cornwall - so ihre offiziellen Titel - findet im Auftrag der britischen Regierung statt. Er werde «die Vielfalt und anhaltende Bedeutung der britisch-deutschen Beziehungen» zum Ausdruck bringen, hieß es.

«Selbstverständlich wird das Paar auch öffentlich in Erscheinung treten, damit so viele Menschen wie möglich die beiden Royals persönlich erleben können», erklärte der britische Botschafter in Deutschland, Sir Sebastian Wood.

Zu den Programmpunkten zählt ein Treffen von Prinz Charles mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 7. Mai in Berlin. Am Abend sind die Royals dann auf der Queen's Birthday Party, einem jährlichen Empfang in der Residenz des britischen Botschafters.

Den Folgetag verbringen der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwell dann in Leipzig. Dort informieren sie sich unter anderem über die Rolle der Leipziger bei der Friedlichen Revolution, die 1989 das Ende der Teilung Deutschlands eingeleitet hat.

In München (9. und 10. Mai) nimmt das Paar an einem Essen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) teil. Auf großes Interesse des britischen Thronfolgers dürfte dabei der Besuch eines Bio-Bauernhofs in Bayern stoßen: Charles ist selbst ein erfolgreicher Bio-Bauer und setzt sich auch stark für den Klimaschutz ein.

Der älteste Sohn von Königin Elizabeth II. war seit seinem ersten Besuch 1962 mehr als 30 Mal in Deutschland, auch privat. Camilla ist nach offiziellen Angaben 2009 zum ersten Mal in Deutschland gewesen.

Der letzte Besuch der Queen in Deutschland war 2015; damals ging sie auch am Brandenburger Tor spazieren. Die Königin, die am Sonntag 93 Jahre alt wird, nimmt zwar immer noch offizielle Termine wahr, unternimmt aber keine langen Reisen mehr. Ihr Enkel Prinz William besuchte mit Herzogin Kate 2017 Deutschland. Sie wurden auch «Brexit-Botschafter» genannt, weil sie gut Wetter machten.