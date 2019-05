Los Angeles (dpa) - Kaum geht die Comedy-Serie «The Big Bang Theory» zuende, beginnt für Hauptdarsteller Johnny Galecki (44) ein neues Lebenskapitel.

«Wir sind überglücklich mitzuteilen, dass wir bald etwas Kleines in dieser verrückten und wunderbaren Welt willkommen heißen», schrieb der Schauspieler auf Instagram zu Fotos von sich und seiner Freundin Alaina Meyer (22). Im Herbst hatten das Model und der Schauspieler ihre Beziehung mit gemeinsamen Fotos auf Instagram öffentlich gemacht.

Die letzte Folge der Hit-Sitcom «The Big Bang Theory» drehten die Stars um Galecki, Jim Parsons und Kaley Cuoco am vorigen Dienstag ab. Nach 279 Episoden geht die vielfach preisgekrönte Serie um sechs schräge Wissenschaftler und eine hübsche Kellnerin am 16. Mai mit der zwölften Staffel im US-Fernsehsender CBS zu Ende. Galecki spielt in der Erfolgsserie den Experimentalphysiker Dr. Leonard Hofstadter.