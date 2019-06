London (dpa) - Popstar Kylie Minogue nimmt ab und zu eine Auszeit von sozialen Medien. «Es gibt Phasen, da befasse ich mich überhaupt nicht damit, und das ist großartig», sagte die australische Sängerin («Can't Get It Out Of My Head») der Deutschen Presse-Agentur.

Nicht nur im Internet gingen ihr Kritik und negative Kommentare nahe. «Mich hat das immer getroffen. Ich wünschte, ich wäre so gefestigt, dass mich das einfach nicht kümmert», berichtete Minogue. «Aber ich glaube, wenn sie ehrlich sind, werden die meisten Künstler zugeben, dass es sie nicht kalt lässt.»

Durch das Internet habe sich vieles verändert, glaubt Minogue. «Es ist heutzutage anders, weil wir das alles (im Internet) sehen können», sagte die 51-Jährige, die 1987 mit «I Should Be So Lucky» ihren Durchbruch als Sängerin erlebte. «Vielleicht haben die Leute solche Dinge früher auch gesagt, aber wir haben davon nichts mitbekommen. Allerdings hab ich mich gefragt, ob sie diese Dinge wirklich gesagt haben, oder ob sie heute mehr Kritik äußern, weil sie ein Publikum haben.»

Kritische Stimmen gehören für Minogue aber im Musikgeschäft dazu. «Man investiert viel und dann muss man sehen, wie es ankommt», sagte sie. «Läuft es mal nicht so, wie man gehofft hat, muss man das aushalten. Wenn die Leute glauben, dass es nur ein langer Urlaub ist, dann liegen sie falsch.»

Am Freitag veröffentlicht Kylie Minogue ihr neues Album «Step Back In Time», eine Sammlung alter Hits und Singles.