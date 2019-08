Berlin (dpa) - Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht (63) sucht in Streamingdiensten oft Stunden nach dem richtigen Film.

«Ich verbringe oft mit meiner Frau ein, zwei Stunden, um rauszusuchen was wir anschauen. Da gucken wir mal kurz rein, dann ist es so spät, dass wir sagen: 'Ja gut - gucken wir morgen'», sagte Ochsenknecht der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Auftakts der Berliner Freiluftkinoreihe Ufa-Filmnächte.

Der Filmstar («Männer», «Schtonk») schaut online unterschiedliche Genres, wie er sagt, grundsätzlich «alles was Qualität hat»: Dokus, gute Komödien, Actionfilme und Psychothriller. Filme lädt sich der 63-Jährige auch gerne herunter und schaut sie dann im Flugzeug offline auf dem Tablet. «Das ist schon sehr, sehr praktisch.»