Hamburg (dpa) - Der Verlag Gruner + Jahr (G+J) und der TV-Moderator Joko Winterscheidt beenden ihr gemeinsames Projekt «JWD - Joko Winterscheidts Druckerzeugnis» nach zwei Jahren.

Die letzte Ausgabe des Personality-Magazins werde als das «Das große Staffelfinale» am 19. Dezember erscheinen, teilte G+J am Mittwoch in Hamburg mit.

Die Auflage von knapp 50.000 Exemplaren sei im Markt der Männermagazine zwar durchaus zufriedenstellend, und auch die Anzeigenerlöse hätten sich auf einem guten Niveau bewegt, sagte eine Sprecherin. Verlag und Protagonist hätten jedoch entschieden, das Projekt vorerst zu beenden, so wie eine Fernsehstaffel. Es könne eventuell später wieder aufgenommen werden. «Wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören», sagte Winterscheidt. Zuvor hatte der Branchendienst «Meedia» über das Aus für «JWD» berichtet.

«JWD» ist ein Reportage-Magazin, das zehn Mal im Jahr erschien. Bei G+J erscheinen noch weitere Print-Objekte in Verbindung mit Prominenten: «Barbara» und «Guido» mit Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer, ein Gesundheitstitel mit Eckart von Hirschhausen, ein Lifestyle-Magazin mit Fußballer Jérôme Boateng und ein Living-Magazin mit der Influencerin Holly Becker.