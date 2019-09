Promi-Geburtstag vom 24. September: Diana Körner

München (dpa) - Der Terminkalender von Fernsehstar Diana Körner ist gut voll: Schon bis 2021 hat sie berufliche Pläne. Die Wahl-Münchnerin geht auf Theater-Tournee, zudem wird die ARD-Vorabend-Serie um die Wasserschutzpolizei «WaPo Bodensee» fortgesetzt. Jüngst stand sie für eine Folge der ZDF-Reihe «Kreuzfahrt ins Glück» vor der Kamera, wie sie der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 75. Geburtstag (24. September) erzählte.

Über mangelnde Engagements kann sie sich nicht beklagen, wie sie sagt, zumal sie viel Theater spielt. In diesem Jahr stand sie in Frankfurt auf der Bühne. «Ich habe immer wahnsinnig gerne Theater gespielt und mache das heute noch. Deshalb bin ich auch nicht auf das Drehen angewiesen.» Das mit ihrem Beruf verbundene Reisen mache ihr nichts aus, auch weil sie mit netten Kollegen unterwegs sei.

Ans Aufhören denkt die Schauspielerin nach eigenen Worten noch nicht. Auch im höheren Alter arbeiten und über Rollenangebote selbst entscheiden zu können, sei ein Privileg ihres Berufs. «Ich habe die Freiheit, zu sagen: Ich mache das oder ich mache das nicht.» Diese Freiheit sei ein großer Luxus.

Schon als Kind wusste Diana Körner, was sie werden wollte: Ihr Berufswunsch stand fest, als sie als Neunjährige im Theater George Bernard Shaws «Die Heilige Johanna» sah. Mit 14 Jahren bewarb sie sich bei der UFA, es folgten Rollen an der Studentenbühne der Frankfurter Uni. Mit 21 Jahren hatte sie den Abschluss an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum in der Tasche. Danach folgten zahlreiche Engagements an verschiedenen Theatern. Seit 1967 zog es sie auch zu Film und Fernsehen.

Wenn Diana Körner nicht auf der Bühne oder vor der Kamera steht, wird ihr nicht langweilig. Im Gegenteil, sie habe ständig etwas zu tun, sagt sie. Zum Beispiel reisen oder Zeit mit den Töchtern und Enkeln verbringen. Die beiden Töchter von Diana Körner, Lara-Joy und Jenny-Joy, wurden ebenfalls Schauspielerinnen. Sie machten ihre Mutter zur fünffachen Oma. Ihre Enkel sind zwischen 21 und 5 Jahren alt, wie Körner sagt. Sie sei ein großer Familienmensch. An ihrem Geburtstag feiere sie im kleinen Kreis. Das große Fest will sie am Wochenende nachholen.

Privat hat Körner auch schwere Zeiten durchlebt: 1992 starb ihr zweiter Ehemann, der Schauspieler Werner Kreindl, bekannt als langjähriger «Soko 5113»-Kommissar. Später lebte sie mit dem Filmproduzenten Erich Müller zusammen, der 2016 starb.

Obwohl sie es von München aus nicht weit hat in die Berge, zieht es die Schauspielerin weniger zum Wandern. «Wenn mich jemand überredet mitzukommen und ich bin dann oben auf dem Berg, dann finde ich das traumhaft schön.» Sie könne auch nachvollziehen, «dass Menschen sich da sauwohl fühlen». Sie selbst ziehe es aber eher ans Meer. «Ich liebe das Meer und den Süden. «Die Ernährung, der Wein, die Oliven. Ich mag auch den Geruch des Südens.»