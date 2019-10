Berlin (dpa) - Für die deutsch-amerikanische Schauspielerin Zazie Beetz («Joker») ist Berlin ein Stück Heimat. «Sicherlich bin ich mehr Amerikanerin, aber ich habe hier in Berlin immer noch mein Herz», sagte sie der Zeitung «B.Z.» (Sonntag).

«Ich bin 1991 in der Charité zur Welt gekommen. Anschließend ging es dann hin und her.» Im Sommer sei sie immer in die Stadt gekommen, um Urlaub bei ihren Großeltern zu machen.

Beetz ist in Kürze neben Joaquin Phoenix in der Comic-Adaption «Joker» (Kinostart am kommenden Donnerstag) zu sehen. Zuvor spielte sie unter anderem in «Deadpool 2» und in der Netflix-Serie «Easy» mit.