Offenburg (dpa) - Der Fernsehmoderator Jörg Pilawa (54) schaut ohne Wehmut auf seine Kurzzeitkarriere als Student zurück.

«Ich bereue nicht, dass ich mein Studium abgebrochen habe», sagte er in Offenburg der Deutschen Presse-Agentur: «Es ist mir so möglich geworden, seit nunmehr fast 33 Jahren in meinem Traumberuf zu arbeiten.» Pilawa hat nach dem Abitur zwei Jahre Medizin und Geschichte studiert, bevor er 1987 Radio- und dann Fernsehmoderator wurde.

«Mein Vater hat immer gesagt: Mache das, was Du liebst, dann muss Du nie arbeiten», sagte Pilawa. Das habe sich für ihn bewahrheitet: «Auch meine Mutter, die jetzt 81 Jahre alt ist und sich einen Mediziner als Sohn gut vorstellen konnte, ist heute zufrieden mit dem, was aus mir geworden ist.»

Pilawa lebt in seiner Heimatstadt Hamburg. Er moderiert in der ARD gemeinsam mit der Sängerin Francine Jordi (42) die «Silvester Show mit Jörg Pilawa». Die Sendung wird am Silvesterabend (31. Dezember; 20.15 Uhr) im Ersten sowie im österreichischen ORF 2 und im Schweizer Fernsehen SRF 1 gezeigt. Aufgezeichnet wurde sie Mitte Oktober in Offenburg in Baden-Württemberg.