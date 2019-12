Los Angeles (dpa) - Heidi Klum (46) hat Fans und Freunde an Heiligabend mit einem weihnachtlichen Familienfoto gegrüßt. «Wir wünschen ein Frohes Weihnachtsfest, Merry Christmas», schrieb sie auf Twitter und Instagram zu einem Gruppenbild mit Weihnachtsbaum und einem Tisch voller Geschenke.

Vier Monate nach der Hochzeit mit dem Musiker Tom Kaulitz (30) feiert Klum mit ihrem Mann, dessen Zwillingsbruder Bill und ihren vier Kindern aus früheren Beziehungen: Leni (15), Henry (14), Johan (13) und der zehnjährigen Lou.

Alle tragen auf dem Foto rote Weihnachtsmützen mit ihren Namen. Die Kinder haben ihre Mützen tief ins Gesicht gezogen, die Erwachsenen strahlen in die Kamera.

Mit einem Video von sich und dem Tokio-Hotel-Gitarristen erinnerte Klum am Dienstag auch an ihre Verlobung. «Heute vor einem Jahr habe ich Ja gesagt. Meine Hand in Deiner», schrieb die Moderatorin aus Bergisch Gladbach in den sozialen Medien.