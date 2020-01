Berlin (dpa) - Am Wochenende zeigte er sich mit einer neuen Frau an seiner Seite, nun spricht Schauspieler und Film-Produzent Til Schweiger (56) über sie.

«Der Stand der Dinge ist, dass wir uns super verstehen und ich richtig dolle verliebt bin», sagte er in einem vorab aufgezeichneten Interview des «Sat.1-Frühstücksfernsehens».

Am Wochenende hatte Schweiger gemeinsam mit der jungen blonden Frau eine Box-Veranstaltung in Hamburg besucht. Seine Managerin hatte der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigt, dass er jemanden kennengelernt habe. Es sei alles noch ganz frisch.

Im Radio-Interview mit Sebastian Winkler und den Frühaufdrehern auf Bayern 3 sagte Schweiger auf die Frage, ob er frisch verliebt sei: «Ja.» Über seine neue Freundin sagte er, er habe sie bei der «NDR Talk Show» kennengelernt - sie habe dort die Gästebetreuung gemacht. Schweiger war in der «NDR Talk Show» vom 10. Januar zu Gast - gemeinsam mit seiner Tochter Lilli (21).

Schweiger hat aus seiner langjährigen Ehe mit der US-Amerikanerin Dana Schweiger vier Kinder, die zwischen 1995 und 2002 geboren wurden. In dieser Woche kommt sein neuer Film «Die Hochzeit» in die Kinos, in dem auch Lilli mitspielt. Die Premiere stand für Dienstagabend in Berlin an.