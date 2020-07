London (dpa) - Die «Game of Thrones»-Schauspielerin Emilia Clarke (33) hat sich mit einem emotionalen Brief bei dem Krankenhauspersonal bedankt, das sie 2011 nach einem Gehirnaneurysma betreut hat.

«In all diesen Momenten, in diesen drei Wochen war ich nicht, niemals, wirklich allein», schreibt sie im Buch «Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You». Es ist den Mitarbeitern im britischen Gesundheitssektor gewidmet, die in der Pandemie täglich gegen das Coronavirus kämpfen.

In dem Brief wird auch die Krankenschwester gewürdigt, die als Erste vorschlug, nach Clarkes Aufnahme in die Notaufnahme einen Gehirnscan durchzuführen. «Sie hat mir das Leben gerettet», schreibt der «Games of Thrones»-Star laut US-Promiportal «People». Über ihre gesundheitlichen Probleme und die zwei lebensrettenden Hirnoperationen hatte Clarke im März 2019 öffentlich gesprochen.

© dpa-infocom, dpa:200707-99-698989/2