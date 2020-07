Johnny Depp gegen britischen Verlag

London (dpa) - Rosenkrieg vor Gericht: US-Schauspieler Johnny Depp hat Vorwürfe, ein «Frauenschläger» zu sein, in einem Prozess in London scharf zurückgewiesen. Stattdessen beschuldigte der 57 Jahre alte Hollywood-Star am Dienstag seine Ex-Frau Amber Heard (34), ihm gegenüber gewalttätig gewesen zu sein. Beide waren am Dienstag im Gericht anwesend.

Depp klagt gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung «The Sun» wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe Heard körperlich misshandelt. «Das sind alles Lügen», sagten seine Anwälte. Depp «ist kein Frauenschläger und ist das auch nie gewesen».

Der Schauspieler («Pirates of the Caribbean») und seine Anwälte drehten den Spieß um und überzogen Heard mit Vorwürfen: «Sie war es, die ihm gegenüber gewalttätig war», sagte David Sherborne. Berichte, Depp habe ihr während der Ehe schwere Gewalt angetan, seien erfunden.

Depp selbst warf - in einer schriftlichen Stellungnahme - seiner Ex-Frau vor, ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Einmal sei ihm ein Finger abgetrennt worden, als sie mit einer Wodka-Flasche nach ihm geworfen habe. Auf einem Flug habe sie ihn als «Waschlappen» und «Mann ohne Rückgrat» beschimpft und geschlagen. «Ich habe mir ein Kissen geschnappt und mich im Badezimmer eingeschlossen, wo ich während des Fluges schlief», berichtete der Schauspieler.

Das Verfahren soll drei Wochen dauern. Depp und Heard waren getrennt zum Prozess in die britische Hauptstadt gekommen. Heard trug bei ihrer Ankunft im Gericht als Gesichtsmaske ein großes rotes Tuch. Sie wurde von Anwälten und ihrer Schwester begleitet. Depp kam im dunkelblauen Anzug. Er trug eine Sonnenbrille und ein dunkles Tuch.

Depp, der zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods zählt, und die US-Amerikanerin Heard hatten sich bei den Dreharbeiten zum Film «The Rum Diary» kennengelernt. Das Paar trennte sich 2016 nach nur 15 Monaten Ehe und trug danach einen langen Rosenkrieg aus. Im Prozess sollen britischen Medien zufolge per Video auch Depps Ex-Partnerinnen Vanessa Paradis und Winona Ryder als Zeuginnen aussagen.

Eigentlich sollte der Prozess schon im vergangenen März beginnen, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Auch in den USA hat Depp wegen der Vorwürfe eine Verleumdungsklage eingereicht. Er klagt dort aber direkt gegen seine Ex-Frau. Die hatte in einem Artikel der «Washington Post» über ihre Gewalterfahrungen berichtet - allerdings ohne Depp beim Namen zu nennen.

Depp betonte im Gericht, er sei kein «Monster». Auf Nachfragen räumte er ein, in den vergangenen Jahren unter anderem LSD und Kokain konsumiert zu haben. Wie immer der Gerichtsprozess um das frühere Promi-Paar in London ausgehen mag, einen Gewinner dürfte es schon jetzt geben: die «Sun», um deren Artikel von 2018 es eigentlich geht. Das Boulevardblatt dürfte von dem Rosenkrieg vor Gericht profitieren.

