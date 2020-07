New York (dpa) - US-Sängerin Demi Lovato (27) ist verlobt. Ihr Freund Max Ehrich habe um ihre Hand angehalten, teilte die Musikerin in der Nacht zum Donnerstag auf Instagram mit. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das die beiden an einem Strand zeigt. An Lovatos Hand ist ein großer Ring zu sehen.

«In dem Moment, in dem ich dich getroffen habe, wusste ich, dass ich dich liebe», schrieb sie. «Ich fühle mich geehrt, dich zu heiraten.» Lovato hatte ihre Karriere als Schauspielerin begonnen, seit einigen Jahren ist sie auch als Sängerin erfolgreich.

