New York (dpa) - Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin hat seinen 40. Geburtstag zum Anlass für ein paar Twitter-Witzchen über sein Alter genutzt.

«Hey Leute, wollt ihr euch alt fühlen? Ich bin 40. Gern geschehen», witzelte der in den 90er Jahren mit Filmen wie «Kevin - Allein zu Haus» und «My Girl - Meine erste Liebe» berühmt gewordene US-Schauspieler, der am Mittwoch 40 Jahre alt geworden war, in der Nacht zum Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst. «Das ist mein Geschenk an die Welt: Ich lasse Menschen sich alt fühlen. Ich bin kein Kind mehr, das ist mein Job.»

Nach dem frühen Erfolg in Hollywood war Culkins Karriere von familiären Problemen überschattet gewesen. Die Eltern lieferten sich einen bitteren Sorgerechtsstreit, Culkin verwehrte ihnen den Zugriff auf sein Geld. Später musste er sich vor Gericht verantworten, weil Drogen in seinem Auto gefunden worden waren. In Hollywood konnte er nach seiner Zeit als Kinderstar nie wieder richtig Fuß fassen, inzwischen arbeitet er auch als Musiker.

«Da ich jetzt 40 bin, denke ich, es ist Zeit für eine Midlife-Crisis», schrieb Culkin nun. «Ich denke darüber nach, mit dem Surfen anzufangen.»

© dpa-infocom, dpa:200827-99-332153/3