Köln (dpa) - Eine bunte Eröffnungs-Show voller Spiele-Neuheiten hatam Donnerstagabend den Startschuss für die Gamescom gegeben. Erstmalsfindet die auch international bedeutsame Messe für Computer- undVideospiele wegen der Corona-Krise ausschließlich digital statt.

Die Gamescom falle diesmal schon etwas anders aus als gewohnt, sagteModerator Geoff Keighley zum Start der «Opening Night Live» in seinemStudio in Los Angeles. Aber die noch für dieses Jahr angekündigtenneuen Spielekonsolen Xbox Series X von Microsoft und SonysPlaystation 5 würden noch für viel Veränderungen sorgen.

Erstmals war auch eine längere Spielszene des Games «Ratchet & Clank:Rift Apart», zu sehen, einem intergalaktichen Abenteuer von InsomniacGames, das die technischen Leistungen der noch für dieses Jahrerwarteten Playstation 5 unter Beweis stellen soll. Verzögerungendurch Ladezeiten etwa sollen dank der Ausstattung der KonsoleGeschichte sein.

Von Freitag bis Sonntag haben die Ausrichter für ein reichhaltigesOnline-Programm der Messe gesorgt, die in diesem Jahr unter dem Motto«Spielend in die Zukunft» steht. Zahlreiche Neuheiten werdenebenfalls online vorgestellt. Die «Besucher» haben die Möglichkeit,neue Games-Titel über die Cloud selbst anzuspielen, Talkrundenzuzuhören und Neuigkeiten aus erster Hand zu erfahren.Spieleentwickler wie Ubisoft laden auch zu Turnieren ein, in denenmehrere Spieler in ausgewählten Titeln mit- und gegeneinanderantreten können.

Am Freitag findet parallel auch der Gamescom Congress alsDigital-Konferenz statt. Er wird von Bundesaußenminister Heiko Maas(SPD) eröffnet. Auf dem Gamescom Congress geht es auch um die Frage,was Games mit Demokratie und gesellschaftliche Vielfalt zu tun haben.In über 20 Programmpunkten und mehr als 60 Vorträgen steht das«Digitale Lernen» und die Frage im Mittelpunkt, wie Games imSchulalltag eine unterhaltsame und lehrreiche Bereicherung seinkönnen.

© dpa-infocom, dpa:200828-99-340328/2