Los Angeles (dpa) - Die US-amerikanische Musikerin Alexa Ray Joel (34) hat ihren berühmten Vater, den Sänger Billy Joel (71), als Vorbild gerühmt.

Unter einen Beitrag, der über die «Erste-Reihe-Regel» des Weltstars bei Konzerten berichtete, schrieb seine Tochter: «A Real Mensch!» In diesem Zusammenhang ist das jiddische Wort gemeint, es bedeutet guter Mensch. Darüber berichtete das «People»-Magazin.

Billy Joel («Piano Man») besetzt bei Konzerten, die erste Reihe nicht. «Er hatte all die gelangweilten, reichen Leute satt, die ihn anstarrten», heißt es in dem Post, der sich auf ein älteres Interview bezieht. Joels Roadcrew hole dann Gäste von den schlechteren Plätzen, um «echte Fans» in der ersten Reihe zu haben.

