München (dpa) - «Es ist gut, dass wir dieses Jahr nicht auf den Tischen tanzen können»: TV-Star Veronica Ferres (55) trauert um das abgesagte Oktoberfest 2020, zeigt sich aber überzeugt von der Richtigkeit der Maßnahme.

«Heute wäre Wiesn-Start gewesen! Normalerweise ein Muss in meinem Kalender, dieses Jahr bleibt nur ein Blick in meine Fotos», schrieb sie bei Facebook. Doch: «Wir sind in einer nie dagewesenen Situation, da müssen wir nicht unserer Maß Bier nachtrauern», fügte sie hinzu. «Die schmeckt auch beim nächsten Mal gut.»

