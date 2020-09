München (dpa) - TV-Star Horst Sachtleben blickt seinem runden Geburtstag nach eigenen Worten mit gemischten Gefühlen entgegen. «Ich hatte ein gutes Leben und versuche, die Zeit, die mir noch bleibt, voll zu nutzen und zu genießen.»

Aus dem Berufsleben hat er sich - auch angesichts er Corona-Pandemie - nun zurückgezogen. Auf eine Feier zum 90. Geburtstag verzichte er aber nicht, sagte Sachtleben der Deutschen Presse-Agentur. Für den Nachmittag sei «Open House» geplant. Es kämen Verwandte und Freunde zu Besuch.

Ansonsten habe sich durch die Corona-Pandemie in seinem Alltag nicht allzu viel geändert, so der gebürtige Berliner, der mit der Schauspielerin Pia Hänggi verheiratet ist und in der Nähe von München lebt. «Ich genieße den Garten und das Zusammensein mit meiner Frau, die gut für mich sorgt. Mir mangelt es an nichts!»

Sachtleben begann seine Karriere in den 50er Jahren. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörte die des Bischof Rossbauer in der ARD-Serie «Um Himmels Willen».

