Potsdam (dpa) - Die Deutsche Einheit war für Fernsehmoderator Günther Jauch «einer der glücklichsten Momente» in seinem Leben. «Trotz aller Streitereien sehe ich die Einheit als großen Glücksfall für das ganze Land an», sagte der 64-Jährige den «Potsdamer Neuesten Nachrichten» (Donnerstag).

«Dass das nicht jeder für sich persönlich auch so sieht, kann ich verstehen. Aber wenn man im Großen und Ganzen auf diese 30 Jahre blickt, ist das - auch international gesehen - eine echte Erfolgsgeschichte.»

Jauch, der in Potsdam lebt, ist als Moderator beim zentralen Festakt am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober dabei. Er beteilige sich mit drei Interviews von Menschen im Alter von 30, 60 und 90 Jahren aus Ost und West, sagte er. Es gehe darum abzubilden, was 30 Jahre Deutsche Einheit für sie bedeuteten.

