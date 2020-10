Berlin (dpa) - Von seinen Fans wird er geliebt und von seinen Kollegen hoch geschätzt: Kaum ein Hollywood-Star ist so bodenständig und natürlich geblieben wie Hugh Jackman. Skandale? Fehlanzeige.

Seine Ehe gilt als mustergültig: Seit 1996 ist der australische Schauspieler glücklich mit Deborra-Lee Furness (64) verheiratet. Die beiden sind Eltern zweier Adoptiv-Kinder.

Beinahe wäre Jackman der Nachfolger von Pierce Brosnan als James Bond geworden, aber der Schauspieler lehnte damals dankend ab. Er fürchtete, keine Zeit mehr für andere Projekte zu haben. Jetzt fällt sein Name wieder: Es wird der Nachfolger von Daniel Craig gesucht, dessen letzter Bond im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll.

In seiner rund 25-jährigen Schauspielkarriere hat Hugh Jackman, der heute 52 Jahre alt wird, die ganze Bandbreite seines vielschichtigen Könnens gezeigt. Als Wolverine glänzte er in der «X-Men»-Reihe als Action-Held, romantisch ging es in der Liebeskomödie «Kate & Leopold» zu und in dem Musical «The Greatest Showman» konnte er wieder einmal zeigen, welch ausgezeichneter Tänzer und Sänger er ist.

Im Frühjahr 2021 will der Australier ein neues Projekt in Angriff nehmen. Michael Mann («Heat») plant einen Spielfilm über den legendären Autobauer und Rennfahrer Enzo Ferrari. Hugh Jackman soll die Hauptrolle spielen.

