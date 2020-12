Kaum Verkehr auf den Fernstraßen von Silvester bis Dreikönig

Berlin/München (dpa/tmn) - Fast kein Reiseverkehr, kaum Ausflüge - und somit kaum ein Grund das Auto für längere Fahrten aus der Garage zu holen. Der Corona-Lockdown und die damit verbundenen Einschränkungen sorgen auch nach den Weihnachtstagen für freie Fahrt auf fast allen Fernstraßen.

Der Auto Club Europa (ACE ) und der ADAC rechnen über Silvester und Neujahr mit nur wenig Reiseverkehr auf den Straßen. Aufgrund von Silvestereinkäufen könnte es am 30. und 31. Dezember allerdings in Ballungsräumen zu Wartezeiten vor Parkhäusern und Supermarktparkplätzen kommen. Doch auch dieses Verkehrsaufkommen wird deutlich geringer eingeschätzt als in den vergangenen Jahren.

Zu den verkehrsreicheren Tagen auf den Autobahnen bis zum Dreikönigstag am 6. Januar, der in einigen Bundesländern ein Feiertag ist, zählt den Autoclubs zufolge der Sonntag (3. Januar). Dann könne es zu etwas mehr Verkehr durch Pendler kommen. Zudem geht der ADAC von einem erhöhten Aufkommen von Lkw aus, die die Warenversorgung sicherstellen. Auch Trucks, die den Corona-Impfstoff transportieren, dürfen in einigen Bundesländern sonn- und feiertags unterwegs sein.

Für Behinderungen auf den Straßen könnte außerdem das Wetter sorgen: Auf plötzlich auftretende Nebelfelder, überfrierende Nässe und Schneeglätte müssten sich Autofahrer jetzt jederzeit gefasst machen.

Bauarbeiten sind oft mit Autobahnsperren verbunden. Für das kommende Wochenende liegen dem ADAC dazu folgende Ankündigungen vor:

A 38 Halle - Göttingen in beiden Richtungen im Bereich Heidkopftunnel A 49 Kassel – Gießen zwischen Borken (Hessen) und Neuental in beiden Richtungen A 98 Weil am Rhein Richtung Rheinfelden/Karsau zwischen Lörrach-Ost und Rheinfelden/Karsau A 100 Stadtring Berlin, Neukölln Richtung Wilmersdorf in Höhe Dreieck Neukölln

Die Grenzen ins Ausland sind zwar prinzipiell offen, die Ein- und Ausreise ist aber mit Beschränkungen verbunden. Wer eine Fahrt über einen der Alpenpässe plant, muss damit rechnen, dass die meisten aufgrund winterlicher Verhältnisse bereits gesperrt sind. Welche Pässe dies betrifft, listet der ACE auf einer Webseite auf.

Über mögliche Wartezeiten an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen Walserberg, Kiefersfelden und Suben informiert die österreichische Infrastrukturgesellschaft Asfinag online .

© dpa-infocom, dpa:201228-99-831261/2