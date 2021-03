Berlin (dpa) - Die Kinder von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) haben zum britischen Muttertag an ihre gestorbene Großmutter Diana (1961-1997) erinnert.

«Alles, alles Gute zum Muttertag. Ich liebe dich sehr und denke immer an dich», schrieb George (7) auf seine Karte, die am Sonntag auf dem offiziellen Instagram-Account von William und Kate veröffentlicht wurde. Auf die Rückseite malte er eine Landschaft mit einem Baum, Blumen und Hügeln.

Charlotte (5) malte auf ihre Karte ein großes buntes Herz und schrieb darunter: «Papa vermisst dich». Louis (2) schickte seiner Großmutter ebenfalls ein großes bunt ausgemaltes Herz.

In Großbritannien wurde am Sonntag Muttertag gefeiert. Den Angaben bei Instagram zufolge basteln die Kinder von William und Kate jedes Jahr Karten für Prinzessin Diana. Die Kinder haben ihre Großmutter nie kennengelernt. Diana war 1997 bei einem schweren Autounfall in Paris ums Leben gekommen.

