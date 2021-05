London (dpa) - Der britische Sänger Tom Jones («Sexbomb») hat eine Urne mit der Asche seiner verstorbenen Frau Linda in seiner neuen Wohnung stehen. «Näher kann ich ihr nicht sein», sagte Jones (80) der Deutschen Presse-Agentur.

Den Umzug von Los Angeles nach London hatte das Paar noch gemeinsam geplant, bevor Linda an Krebs erkrankte und 2016 im Alter von 75 Jahren starb. «Leider hat sie es nicht mehr geschafft. Sie hat zu mir gesagt, lass mich nicht in Amerika. Ich habe ihr gesagt: Das mache ich nicht. Deshalb ist sie hier bei mir.»

Das Paar hatte sich im Teenageralter kennengelernt und war seit 1957 verheiratet. Linda sei seine schärfste Kritikerin als Musiker gewesen. Er habe ihr am Krankenbett versichern müssen, dass er auch nach ihrem Tod weiter singen werde, sagte Sir Tom. «Die letzten zehn Tage ihres Lebens war ich bei ihr im Krankenhaus, mein Sohn war die meiste Zeit auch dabei», berichtete er. «Und sie hat zu mir gesagt: Du musst weitermachen.»

Leicht sei ihm das anfangs allerdings nicht gefallen. «Mein Sohn Mark hat mir geholfen», erzählte Jones. «Er hat gesagt: Du musst jetzt mal in die Gänge kommen und dich zusammenreißen.» Vor kurzem hat der 80-Jährige erstmals seit Lindas Tod ein neues Album veröffentlicht. Auf «Surrounded By Time» findet sich mit «I Won't Crumble» auch ein bewegender Song für seine Frau. Im Sommer will Tom Jones auch wieder live singen. Die ersten Open-Air-Konzerte sind schon geplant.

