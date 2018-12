Polizeimeldungen Polizei Münster "Antänzer" entwendet Portemonnaie - Zeugen gesucht

48143 Münster (ots) - Ein Unbekannter sprach einen 23-jährigen Münsteraner am frühen Sonntagmorgen (16.12.; 2:05 Uhr) vor einem Tanzcafe an der Mauritzstraße freundlich auf ein Bundesligaspiel an. Während er mit seinen Beinen körpernah "Spielszenen" nachstellte und den Münsteraner umarmte, griff er unbemerkt in die Gesäßtasche und entwendete dabei die Geldbörse. In dem Portemonnaie befanden sich neben der Bankkarte auch diverse Ausweise.