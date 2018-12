48143 Münster (ots) - Am Samstagabend (15.12.; 22:45 Uhr) kehrten zwei Werder Fans nach dem Besuch eines Bundesligaspiels in Dortmund zurück nach Münster. Als die beiden 20 und 26 Jahre alten Münsteraner ihre an der Achtermannstraße abgestellten Fahrräder aufsuchten, wurden sie von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann entwendet im Gespräch dann plötzlich den locker um den Hals gelegten Fanschal und flüchtete.