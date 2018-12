48155 Münster (ots) - Kurz nach Mitternacht (16.12.; 0:20Uhr) bemerkte die 40-jährige Besucherin einer Diskothek am Hawerkamp, dass sich ein Mann an ihren Handtasche zu schaffen machte. Der Taschendieb hielt ihre Kaugummis in der Hand, ihr Lippenstift lag auf dem Boden. Aus der Handtasche fehlten knapp 50 EUR Bargeld.