48149 Münster (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15./16.12.) brachen unbekannte Täter in die Bäckerei an der Wilhelmstraße Ecke Neutor ein. Sie hebelten die Tür zum Hintereingang auf und gelangten auf diesem Wege ins Gebäude. Einen größeren Tresor entfernten sie gewaltsam aus der Bodenverankerung, wobei Teile des Estrichs herausbrachen. Diesen Tresor nahmen die unbekannten Einbrecher komplett mit.