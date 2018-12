Münster (ots) - Unbekannte Täter drangen am Samstag (15.12.) in der Zeit von 12:00 bis 21:30 Uhr in ein Reihenhaus am Drosselweg in Münster-Roxel ein. Sie hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf, durchsuchten Räume und Behältnisse und flohen unerkannt vom Tatort. Sie entwendeten Bargeld, eine Notebook Tasche und eine Herrenjacke.