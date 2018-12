Münster (ots) - Nach einem Unfall am Sonntagabend (16.12., 19.15 Uhr) auf der Straße Hölkenbusch sucht die Polizei einen flüchtigen, weißen SUV. Ein 33-Jähriger war mit seinem Renault in Richtung Sprakel unterwegs. Der Unbekannte kam ihm mit dem Wagen entgegen. Nach Zeugenaussagen war der SUV zu schnell unterwegs und fuhr zu weit links. Der 33-Jährige wich auf die Bankette aus, geriet ins Schleudern und driftete über die Straße. Auf der anderen Straßenseite stieß er gegen ein in einer Einfahrt wartenden VW eines 69-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem SUV nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.