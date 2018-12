Münster (ots) - Unbekannte entwendeten Montagabend (17.12., 19.50 Uhr) an der Windthorststraße einen Rucksack aus einem Fahrradkorb. Eine 24-Jährige radelte vom Bahnhof zur Promenade. Der Rucksack lag ungesichert im hinteren Fahrradkorb. Plötzlich bemerkte sie das Fehlen des Rucksacks samt Geldbörse, Ausweisen, EC-Karten und einem iPad. Die 24-Jährige ließ die Karten sofort sperren und erstattete Anzeige. Noch während der Anzeigenaufnahme versuchte ein Unbekannter mit einer der gestohlenen Debit-Karten in einem Supermarkt am Alten Steinweg einzukaufen. Der Täter flüchtete, als das Kassensystem die Karte nicht akzeptierte. Der Flüchtige ist etwa 23 bis 28 Jahre alt, dünn, hat kurzes, schwarzes, leicht krauses Haar mit Geheimratsecken am Haaransatz. Er trug eine schwarze Jacke.