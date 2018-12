Münster/Legden/Heek (ots) - Zwei Schwerverletzte und 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagabend (17.12., 18.10 Uhr) auf der Autobahn 31.

Von Anonymous User

Ein 56-Jähriger war mit seinem VW auf der rechten Spur in Richtung

Emden unterwegs. Zwischen Heek und Legden erkannte der Ochtruper den

vor ihm bremsenden Mercedes-LKW eines 41-jährigen Ukrainers zu spät

und fuhr auf. Der VW blieb nach dem Zusammenstoß quer auf dem

Fahrstreifen stehen. Ein 54-Jähriger krachte mit seinem Ford in den

VW. Der 56-Jährige aus Ochtrup und der 54-Jährige aus Weener wurden

schwer verletzt und durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.

Die Autobahn war für etwa 3,5 Stunden teilweise komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell