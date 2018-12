Münster (ots) - Polizisten sperrten am Dienstag (18.12, 11:23 Uhr) die Autobahn 1 zwischen dem Autobahnkreuz Münster-Süd und Hiltrup nach einem Unfall für etwa zwei Stunden in Richtung Dortmund komplett.

Ein 31-jähriger Audi-Fahrer wechselte am Autobahnkreuz von dem

mittleren auf den linken Fahrstreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge

bemerkte er einen dort fahrenden 54-jährigen Audi-Fahrer zu spät. Der

54-jährige Münsteraner konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und

krachte in das Heck des Audis. Beide Fahrzeuge schleuderten auf den

rechten Fahrstreifen. Dort prallte der 31-jährige Münsteraner gegen

einen Ford und katapultierte diesen 100 Meter weit in eine

Nothaltebucht.

An den beiden Audis und am Ford entstand Totalschaden in Höhe von

etwa 63.000 Euro. Der 31-Jährige und der 46-jährige Ford-Fahrer aus

Niederwerrn wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der

54-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, drei Beifahrer wurden

leicht verletzt.

