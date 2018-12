Münster (ots) - Unbekannte brachen am Dienstag (18.12., 11.25 Uhr bis 20 Uhr) in ein Mehrfamilienhaus am Masurenweg ein. Die Diebe hebelten an der Erdgeschosswohnung eine zur Straße gelegene Terrassentür auf, durchsuchten die Räume und verschwanden mit mehreren Schmuckstücken. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.