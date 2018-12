Münster (ots) - Bei einer Kontrolle zogen Polizisten am Dienstagmittag (18.12., 13.45 Uhr) an der Westfalenstraße einen Autofahrer aus dem Verkehr, der Drogen genommen hatte. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 48-Jährige sehr nervös war und eine verzögerte Pupillenreaktion aufwies. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. In dem VW fanden die Polizisten noch eine kleine Menge Betäubungsmittel. Dem Sendener wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.