Münster (ots) - Ein Unbekannter besprühte am Mittwochabend (19.12., 22:30 Uhr) einen 37-jährigen Münsteraner mit Reizgas und entwendete seinen Rucksack. Der Münsteraner geriet auf der Wolbecker Straße mit dem Unbekannten in ein Wortgefecht. Plötzlich hielt der Täter das Reizgas in der Hand und sprühte in das Gesicht des 37-Jährigen. Danach griff der unbekannte Mann nach dem Rucksack seines Opfers und flüchtete. In dem Rucksack waren ein Samsung S7 Edge, Kopfhörer und eine Flasche Wodka. Nach Angaben des Geschädigten ist der Täter etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er hat eine normale Statur und kurze dunkle Haare.