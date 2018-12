Münster (ots) - Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Mittwoch gleich zweimal in Büroräume ein und entwendeten Bargeld und Werkzeug. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (18.12., 16:30 Uhr bis 19.12., 08:30 Uhr) hebelten die Täter ein Fenster an der Augustastraße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten mit einer Kaffeemaschine, Bargeld und einer Bohrmaschine. Am Mittwochmorgen (19.12., 09:50 Uhr bis 10:15 Uhr) machte sich ein Täter an einen Schrank in einem Büro am Überwasserkirchplatz zu schaffen. Er hebelte den Schrank auf und riss eine Registrierkasse mit Bargeld heraus.